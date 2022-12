Domani al Teatro Comunale di Sassari e, poi, nel fine settimana al Massimo a Cagliari, Elio porta in scena “Ci vuole orecchio”, spettacolo ideato per celebrare la figura di Enzo Jannacci. Il cantautore milanese è antesignano di un certo modo comico e surreale di fare musica, rispetto al quale, in qualche modo, lo stesso Elio con il suo gruppo è stato debitore.