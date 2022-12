Faro di Capo Comino in concessione per rilancio turistico

C'è anche il faro di Capo Comino, nel litorale di Siniscola, tra i beni che l'Agenzia del demanio sta dando in concessione o locazione per avviare un percorso di valorizzazione, scelti per essere avviati a nuovi usi economici connessi ad attività sociali, culturali, di tutela ambientale, turismo lento e mobilità dolce. Attraverso procedure pubbliche l'Agenzia affida i beni a soggetti in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione, sottraendoli al degrado e assicurandone la fruizione pubblica.

Dopo la pubblicazione della prima tranche di bandi dello scorso luglio, gli edifici messi in gara oggi sono in totale 16, di cui 2 da affidare in concessione in uso gratuito e 14 da affidare in concessione o locazione fino ad un massimo di 50 anni. Per il faro di Capo Comino si tratta di concessione per la valorizzazione. Il termine fissato per la presentazione delle offerte è il prossimo 15 maggio. Il bando riguarda non solo il faro vero e proprio ma anche gli alloggi di servizio.