Un fienile è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato nella notte e che ha impegnato i vigili del fuoco per diverse ore, fino all'alba. Le fiamme hanno interessato un'azienda agricola in località Baule, a Siligo. In cenere centinaia di balle di fieno stoccate all'esterno, celle frigo e altra attrezzatura. I danni sono ingenti. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per salvaguardare il capannone con all'interno altre 5 mila balle di fieno. Nessuno è rimasto ferito.