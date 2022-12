Vivi il Natale, da giovedì prende il via la rassegna gratuita dedicata ai bambini

Si accende l'atmosfera del Natale in Sardegna con l'arrivo della Festa dell'Immacolata, la data che tradizionalmente segna l'ingresso nella festa più amata da grandi e piccini. Anche a Cagliari sono tantissimi gli eventi gratuiti che si svolgeranno per celebrare questo passaggio.

A partire dalle ore 10 e fino alle 12.30 Santa Claus sarà in Fiera per l'inaugurazione della seconda edizione di "Vivi il Natale", nell'ambito delle attività promosse dalla Fiera Natale in collaborazione con il Comune di Cagliari e la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano.

Durante tutta la mattinata i bambini potranno portare la loro letterina a Babbo Natale e scattare una foto sul magico trono rosso arrivato direttamente dal Polo Nord. Nel pomeriggio appuntamento a Palazzo Doglio dove Babbo Natale sarà accompagnato dall'elfo trampoliere. Il trono magico sarà poi allestito tra piazza Yenne e il Corso Vittorio Emanuele II a partire dalle 17. Attorno i Superanimatori: dagli schiaccianoci ai lampioni magici passando per i regali e il calendario che segna il conto alla rovescia fino a dicembre.

Tra le bancarelle allestite nel centro di Cagliari gireranno le Mascotte Disney più amate dai bambini e gli elfi di Babbo Natale.

La manifestazione, interamente finanziata dall'amministrazione comunale, vuole essere uno stimolo per le attività produttive cittadine, così duramente provate da due anni di pandemia e, nel contempo, offrire ai cittadini, l'opportunità di godere un'atmosfera gioiosa di festività.

Nel servizio di Rossella Romano, l'assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Sorgia