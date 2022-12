A Dolianova fucilate contro l'auto, denunciato un 37enne di Decimoputzu

Prima la lite al bar a Dolianova. Poi la decisione di prendere un fucile e di punire l'avversario sparando contro la sua auto. Dopo la presentazione di una querela, i carabinieri hanno avviato le indagini e, alla fine, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne di Decimoputzu per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e accensione o esplosione pericolosa. Secondo i primi riscontri, l'uomo si è procurato un fucile da caccia calibro 12 con matricola abrasa. Arrivato nelle vicinanze dell'abitazione del rivale, ha esploso due colpi contro la macchina del rivale. Il 37enne, assistito dal legale di fiducia, ha permesso, poi, il recupero del fucile clandestino utilizzato per il danneggiamento. L'arma era stata nascosta in un casolare abbandonato a Decimoputzu.