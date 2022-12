Gimbe, crescono i contagi. Gli esperti: in arrivo ondata di Natale

Crescono i contagi per Covid in Sardegna. I numeri non sono alti ma per gli esperti sono la spia dell'ondata di Natale in arrivo. La Fondazione Gimbe evidenzia, nella settimana 2-8 dicembre, un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (210,2) associato ad un aumento dei nuovi casi (1,3 per cento) rispetto alla settimana precedente. L'incremento riguarda soprattutto il Sassarese - 223 per 100mila abitanti (+7,9 per cento rispetto a sette giorni fa)- e il Sud Sardegna con 180 casi per 100mila abitanti (+4,8 per cento). In forte calo l'Oristanese (152 e -13,8 per cento), mentre è meno marcata la flessione della curva dell'incidenza nella città metropolitana di Cagliari (243 e -2,5 per cento) e nel Nuorese (195 e -0,5 per cento rispetto alla settimana precedente).

Resta bassa la pressione sugli ospedali e sono sotto la media nazionale i posti letto in area medica (5,9 per cento) e in terapia intensiva (2,5) occupati da pazienti Covid-19.