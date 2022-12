Gimbe, salgono l'incidenza e i casi di covid nell'Isola

La curva epidemiologica del Covid in Sardegna è in peggioramento, secondo il report settimanale della Fondazione Gimbe. Nella settimana tra il 9 e il 15 dicembre l'incidenza per 100.000 abitanti è in aumento da 210,2 a 239,7 (+14,1% dei nuovi casi rispetto alla rilevazione precedente). L'incremento più consistente dell'incidenza si registra nell'Oristanese con un +49,4% rispetto alla settimana precedente. Restano ancora sotto la media nazionale i posti letto in area medica (6,3%) e in terapia intensiva (2,9%) occupati da pazienti Covid-19. Sul fronte della campagna vaccinale si conferma la stagnazione delle somministrazioni: la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 11,0%, contro una media in Italia del 10,6%.