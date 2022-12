In Sardegna la curva dei contagi da covid si è stabilizzata. I nuovi casi positivi sono 480, con l'aumento rispetto a ieri di solo 1 unità. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.377 tamponi per un tasso di positività del 20,1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (- 1), quelli in area medica 79 ( - 6 ), mentre sono 5.997 i casi di isolamento domiciliare ( + 176 ). Non si contano nuove vittime.