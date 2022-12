Il cinema dei piccoli ispirato a Grazia

Cicytella è la piccola protagonista di un racconto di Grazia Deledda, e anche dell'omonimo film con attori diversi bambini della scuola primaria di Guamaggiore. A curarlo l'insegnante Anna Paola Cabriolu.

Affollata proiezione questa mattina a Nuoro nella sede dell'Istituto superiore regionale etnografico per celebrare la giornata deleddiana, nell'anno del 150esimo anniversario dalla nascita della scrittrice. E in memoria della consegna del nobel alla letteratura proprio il dieci dicembre del 1926 per la prima e unica volta a una donna. Alle 20,30 in scena Passos de grassia, di Clara Farina.

Nel servizio l'intervista ad Antioco Floris, docente di cinema, fotografia e tv dell'Università di Cagliari.