Il presepe in terracotta all'Orto botanico

I personaggi in terracotta della tradizione di Assemini tornano in mezzo al verde dell'Orto botanico dell'Universita' di Cagliari, nel centro della città. Dopo due anni di restrizioni per la pandemia, si tratta di un omaggio discreto all'interno di percorsi curati e un viaggio tra alberi e collezioni botaniche di tutto il mondo negli oltre cinque ettari di estensione. La Natività spicca collocata all'ombra della grande fitolacca dioica, un albero tipico del Sudamerica. A far da sfondo, come se si trattasse di una grotta, il fusto tozzo e pieno di gobbe della pianta. Tutto attorno una ventina di figuranti alti qualche decina di centimetri: donne con brocche, pastori e le immancabili pecorelle. Un allestimento curato dai giardinieri e dal personale tecnico del centro che sara' visitabile oltre l'epifania, fino al quindici gennaio.

L'Orto botanico e' aperto dal martedì alla domenica con orario continuato dalle nove alle sedici, lunedì chiuso per riposo. Per i bambini fino a sei anni non compiuti e gli studenti universitari l'ingresso e' gratuito.