Impresa della Dinamo in Champions League, battuta Malaga ma i sassaresi dicono addio all'Europa

Vittoria in trasferta per la Dinamo nella sesta giornata del Gruppo G di Champions

League. Un successo prestigioso ma inutile per la squadra di coach Bucchi che ha violato per 92-82 il parquet degli spagnoli

dell'Unicaja Malaga, trascinato dai 21 punti di Jamal Jones,

miglior realizzatore della serata. La vittoria, però, non basta

per accedere allo spareggio playoff. Il Paok Salonicco, infatti, si è

imposto in casa del Dijon per 74-69 assicurandosi così il terzo posto.