In calo contagi e ricoveri

Continua a diminuire la pressione dei pazienti covid sugli ospedali sardi. Nell'ultimo bollettino regionale sono 339 i nuovi casi confermati di positività su 2157 tamponi processati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5, con una unità in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 94 (-1). Sono 5971 i casi di isolamento domiciliare (-395). Non si registrano decessi.