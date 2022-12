Inaugurata a Sassari la sede del numero unico di emergenza

Al via il numero unico delle emergenze. La centrale si trova a Sassari ed entro febbraio gestirà tutte le chiamate di soccorso per l'intera isola.

Per ora si inizia col distretto di Olbia. Il numero 112 è una specie di grande setaccio che consente innanzitutto di localizzare esattamente il punto da cui è arrivata la chiamata di chi ha bisogno di aiuto. Da qui gli operatori stabiliscono quali forze mettere in campo: carabinieri, polizia, finanza, vigili del fuoco, capitanerie o soccorsi sanitari. Oltre all'individuazione immediata del punto esatto da cui arriva la chiamata, fra i più importanti servizi di questa struttura, ci saranno la disponibilità di interpreti per chi non conosce l'italiano e una app per chi non è in condizione di parlare. Inoltre si eviterà l'intasamento delle chiamate spesso inappropriate.

Per ora la centrale operativa gestisce il distretto di Olbia. Nei prossimi giorni il servizio sarà esteso a quello di Sassari e progressivamente, entro la fine di febbraio, a tutta la Sardegna.