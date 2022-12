Incendio nella pescheria a SanTeodoro, origine dolosa

Una tanica di gasolio agricolo e stracci imbevuti di liquido infiammabile. Non ci sono dubbi sull'origine dolosa dell'incendio che la sera di sabato ha danneggiato in modo grave una pescheria friggitoria di San Teodoro. A salvare il locale dalla distruzione completa, l'allarme dato intorno alle 21.15 da una ragazza che per caso si trovava nell'appartamento al piano di sopra, non abitato in questi giorni. I vigili del fuoco di Siniscola, subito intervenuti, hanno lavorato per più di mezz'ora a spegnere il rogo e mettere in sicurezza gli edifici intorno.