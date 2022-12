Incidente stradale sulla 131 DCN

L'incidente è avvenuto sulla 131 DCN all’altezza del comune di Ghilarza. Sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Abbasanta che ha lavorato a lungo per la messa in sicurezza delle vetture e dell'area interessata.

Sono rimaste coinvolte sette autovetture. Ancora non è stata chiarita la dinamica dell'incidente causato probabilmente dalla presenza sulla carreggiata di quattro mucche che sono state travolte e uccise. Quattro le persone coinvolte e ferite in modo lieve, prese in carico dal 118.