Incidente stradale sulla Statale 387, scontro tra due auto

Intervento dei Vigili del Fuoco a seguito di un incidente stradale sulla strada Statale 387 all'altezza del km 12,

dove per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Gli operatori hanno estratto una coppia marito e moglie che viaggiano nello stesso veicolo e l'uomo a bordo dell'auto che viaggiava in direzione opposta. Tutti sono stati trasportati dall'ambulanza del 118 in ospedale con un codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Dolianova per gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell'incidente.