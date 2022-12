Ipotesi Ranieri. Il tecnico: pronto a tornare

Il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari è più di una suggestione. L'allenatore romano, protagonista della favola che portò i rossoblù dalla serie C alla serie A, sarebbe già in città per definire gli ultimi dettagli con la società e sarebbe stato avvistato in un hotel cittadino. "Se sono pronto a tornare su di una panchina nel 2023? Ma io sono già pronto nel 2022, perché dobbiamo aspettare l'anno nuovo?". Parola del tecnico Claudio Ranieri, a margine della camera ardente di Mario Sconcerti tenutasi oggi a Roma in Campidoglio. "Il Cagliari? Lì è avvenuta la mia nascita, lo porto sempre nel cuore".