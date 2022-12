La Dinamo pronta alla sfida contro la vicecapolista

Dopo il passo falso a Pesaro, i sassaresi si preparano alla nuova sfida. Domenica palla a due alle 18.10 davanti al pubblico di casa il big match contro la corazzata Milano, vicecapolista del campionato, ma reduce da un momento difficle in eurolega con 7 sconfitte di fila, 8 totali in 11 gare. Di sicuro un avversario tosto da affrontare, per questo servirà il massimo impegno fisico e mentale, ripartendo da quanto di buono la squadra di coach Bucchi hanno fatto martedì in Champions League.

Possibile il ritorno sul parquet di Chris Dowe, rimasto fuori dai giochi per sette settimane a causa di un infortunio.

Non vedo l'ora di scendere in campo ha detto il giocatore, la squadra sta lavorando bene e una vittoria contro Milano sarebbe qualcosa di straordinario.