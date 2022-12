Per la Dinamo vittoria nel finale a Tortona

La Dinamo torna alla vittoria in campionato e lo fa a Tortona, dove il match si è concluso sul punteggio di 79 a 82 per i biancoblù, in un finale emozionante. Soddisfatto dei suoi coach Bucchi che alla fine ha commentato: "Abbiamo fatto veramente una bella partita, sono veramente felice e faccio i complimenti alla squadra. Scafati, Pesaro e Paok ci dicevano che eravamo sulla strada giusta. Una partita del genere non la vinci punto a punto se non hai grande personalità e lavori bene in allenamento".