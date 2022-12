La festa in via Roma per i tifosi marocchini - IL VIDEO

Dopo la vittoria del Marocco per 1 a 0 contro il Portogallo e la storica qualificazione alle semifinali dei Campionati mondiali in corso in Qatar, a Cagliari i tifosi marocchini hanno festeggiato sotto i portici di via Roma con bandiere, balli e canti. Incontenibile la gioia per il risultato eccezionale: è la prima volta che una squadra africana riesce a qualificarsi tra le prime quattro squadre nella competizione mondiale. Il video che segue ci è stato inviato da Hassan, un nostro telespettatore tifoso del Marocco che vive a Cagliari.