Manifestazione di protesta degli ex dipendenti della casa famiglia Il Girasole di Fluminimaggiore davanti alla sede della Asl di Carbonia. Con Cgil e Cisl chiedono la riapertura della struttura, unico riferimento per gli utenti affetti da disturbi psichici, chiusa dal 2019. L'edificio è stato completato insieme agli arredi ma mancano delle certificazioni per completare il processo di accreditamento. La gestione è affidata a una cooperativa.