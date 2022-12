La Torres cade contro la Fermana, pari per l'Olbia

Brutta sconfitta per la Torres sul campo della Fermana. A decidere la gara in favore dei padroni di casa un gol di Maggio realizzato al 31' della ripresa. Prestazione deludente per i sassaresi che solo sul finale di partita hanno tentato di agguantare il pareggio e si sono visti negare un rigore per fallo su Sorgente e annullare un gol di Luppi per fuorigioco.

Sempre in serie C, nel pomeriggio l'Olbia ha rimediato l'ennesimo pareggio. Al Nespoli, gli uomini di Occhiuzzi non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro la Lucchese. Al vantaggio degli ospiti, in gol al 38' con Quirini, i padroni di casa hanno risposto al 75' con La Rosa. Non male la prova dei galluresi a cui però è mancato il guizzo necessario per centrare i tre punti. E così, a un passo dalla fine del girone d'andata, la squadra resta nella parte più bassa della classifica.