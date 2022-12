La Torres dice addio al mister Alfonso Greco protagonista della promozione

La società ha comunicato di aver interrotto il rapporto con il tecnico arrivato a Sassari la scorsa stagione quando la squadra militava in serie D. Confermato dopo la promozione, mister Alfonso Greco ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni. Da Ruocco a Sanaat, passando per gli esterni di difesa e con un centrocampo a cui non è mai riuscito a dare un'identità. La Torres occupa la parte calda della classifica: tredicesima con appena 21 punti in 20 gare, appena tre lunghezze sopra la zona playout.