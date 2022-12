L'isola festeggia in piazza l'arrivo del nuovo anno

L'isola celebra in piazza il nuovo anno. Concerti, danze, spettacoli diffusi, un'offerta che torna ai livelli prepandemia. A Cagliari è Blanco la star del Capodanno. Il palco per il vincitore di Sanremo con "Brividi" - e idolo dei più giovani - è tra via Roma e Largo Carlo Felice. Migliaia i fan in piazza, arrivati da tutta l'isola. Anche Olbia festeggia con un concerto da grandi numeri: in questo caso la star è Emma Marrone al Molo Brin. Nessun concerto ma balli in quattro diversi scenari per Sassari, con performer e animatori che si alternano in piazza Santa Caterina, piazza Castello, piazza Sant'Antonio e piazza Madonna del Latte Dolce. Anche quest'anno, Alghero si conferma tra i palchi in primo piano con Max Pezzali preceduto dal Dario Ballantini Show. Serata discoteca a Castelsardo con Fabrizio Ferrari e, dalla mezzanotte in poi, il dj Andrea Zelletta. A Nuoro si esibiscono gli Istentales e lo spettacolo "I Love Formentera", mentre a Oristano c'è il rapper Emis Killa in piazza Eleonora d'Arborea. Rap anche a Iglesias con Shade in piazza Sella. La serata di San Silvestro a Tortolì è con i Tazenda, mentre a Villasimius si ride con I Lapola. A Bitti si chiudono le Cortes de Natale con lo spettacolo "Passione Anni '90" e degustazione di vino e birra artigianali.