Lite in casa, intervengono i carabinieri e trovano marijuana

Lite in casa fra una coppia per la gestione del cane in via Is Mirrionis a Cagliari. Le voci hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno rinvenuto un involucro di cellophane, contenente 120 grammi di canapa indiana, custodita all'interno di uno zaino. E' scattata la denuncia per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

In un'altra operazione a Senorbì i carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al censimento e controllo degli ovili, hanno effettuato una perquisizione domiciliare in un alloggio occupato da una coppia di conviventi.

Dentro un barattolo per alimenti in cucina i militari hanno trovato circa 50 grammi di marijuana. I due sono stati denunciati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.