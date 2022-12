Liverani verso l'esonero, si attende la decisione di Ranieri

Ore decisive per il futuro della panchina di Fabio Liverani, ma si va verso l'esonero del tecnico romano dopo l'ennesimo ko e 22 punti in 18 giornate. La dirigenza valuta le prossime mosse e si riaffaccia il nome di Claudio Ranieri. Il ritorno in sardegna del tecnico romano amato dai tifosi è più di una suggestione. Ranieri avrebbe preso del tempo per una decisione finale.

Intanto il Cagliari da domani sara' in ritiro dopo il ko di Palermo e in vista della sfida di Santo Stefano, alla Unipol domus, contro il Cosenza. Uno scontro di bassa classifica e ultimo impegno dell'anno per i rossoblu'. Saranno assenti Mancosu e Deiola, infortunati. Si cerca di recuperare in extremis Rog per il centrocampo e Di Pardo per la fascia destra.