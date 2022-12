Dal 2005, anche davanti ai figli piccoli, ha maltrattato fisicamente e psicologicamente l'ex compagna che avrebbe anche subito casi di violenza sessuale. La donna, con i figli, si trova ora in una località protetta, mentre l'uomo con precedenti- un 60enne cubano residente ad Assemini - è finito in manette e si trova nella casa circondariale di Uta. L'indagine sui maltrattamenti in famiglia era partita proprio dalla denuncia presentata dalla ex compagna dell'uomo.