Morbo del cervo, verso lo sblocco della movimentazione

Potrebbe riprendere la movimentazione dei capi di bestiame bloccati dall’inizio di novembre dopo i casi registrati nell’Isola per la malattia emorragica epizootica del cervo (Ehdv) nel sud-est dell’Isola. Secondo le indicazioni del tavolo tecnico con il Ministro della Salute e il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo, che dovranno essere formalizzate nelle prossime ore, oltre i 150 chilometri dai focolai gli spostamenti potranno ricominciare liberamente.

“In particolare potrà ripartire la movimentazione libera dalla Gallura, dove oggi insistono la maggior parte dei capi destinati all’ingrasso fuori dall’Isola”, dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas. “Inoltre, abbiamo stanziato risorse, attraverso la Omnibus, a favore del comparto: 15 milioni per i danni causati dalle malattie, di cui 5 milioni per i ristori al blocco delle movimentazioni”.

Per quanto riguarda le restrizioni, nella fascia tra i 50 e i 150 chilometri dai focolai, dal 1 al 15 dicembre, gli allevamenti potranno movimentare i capi solo dopo i controlli attraverso i test con la Pcr, tenendo conto anche della circolazione degli insetti vettore del virus (culicoidi) nelle regioni di destinazione. “Dalla metà del mese – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria – qualora non ci siano ulteriori riscontri del virus, come risultato a oggi, i controlli previsti per le province nella fascia tra i cinquanta e centocinquanta chilometri saranno necessari solo a campione. Aspetto che sicuramente consentirà di limitare i disagi per gli allevatori e che consentirà di restringere le limitazioni alle sole aree del focolaio, dove proseguiranno le indagini e l’attività di prevenzione. L’obiettivo resta l’allentamento totale delle restrizioni".