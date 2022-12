Muore in ospedale dopo essere stato investito

Costantino Atzori, 80 anni è morto nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dov'era stato ricoverato dopo un incidente stradale. La vittima era stata investita da un'auto nella tarda serata di ieri a Bonarcado. A causa delle gravi lesioni, si era reso necessario il trasferimento con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale. Nella notte le sue condizioni di sono aggravate e il pensionato è morto. L'incidente davanti al distributore di benzina in via Segni: l'ottantenne stava attraversando la strada quando è stato travolto da un pick-up guidato da un 41enne di Bonarcado. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Santu Lussurgiu.