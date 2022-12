Muro pericolante in via Porcell, in arrivo interventi dell'Università di Cagliari

L'Università di Cagliari pronta a intervenire per sistemare il muro che ha provocato nelle settimane scorse la chiusura di via Porcell. L'ateneo ha anche garantito la messa in sicurezza dell'albero, un secolare ficus, e la massima tempestività per ridurre al minimo i disagi.

Gli uffici hanno già verificato le condizioni del muro di cinta degli ex Istituti biologici. La crescita della pianta ha determinato negli anni una progressiva spinta delle radici prima, e del tronco poi, verso il muro che risulta inclinato verso la strada.

Non si esclude la sostituzione del ficus con un'altra specie più compatibile con il contesto. Parallelamente, sarà verificata la possibilità del ricollocamento della pianta nel Campus della Cittadella di Monserrato.