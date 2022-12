Natale in campo per il Cagliari

Con l'arrivo di mister Ranieri, i tifosi del Cagliari hanno già ricevuto il regalo di Natale più atteso, ma la speranza è che l'entusiasmo possa continuare con la sfida di Santo Stefano alla Domus contro il Cosenza. Una partita che vista dalla panchina rossoblu sa di transizione: gestita dal club manager Roberto Muzzi dopo l'addio di Liverani e in attesa dell'insediamento di sir Claudio. Non per questo, però, il match è da sottovalutare: la conquista dei tre punti resta centrale per non sprofondare ancora verso la parte più rischiosa della classifica. Ad Asseminello, oggi pomeriggio, in programma l'allenamento di rifinitura. I giocatori erano in campo anche ieri, in una seduta concentrata soprattutto sul lavoro tattico. Parzialmente in gruppo Di Pardo; Mancosu e Rog hanno continuato il personalizzato. Per la formazione in campo domani, probabile la conferma di Pavoletti e Lapadula in attacco, con lo schema 4-3-1-2 già usato da Liverani. William Viali, alla guida del Cosenza, spinge i suoi al cinismo per andare a segno: i calabresi, con 17 punti sono penultimi in classifica.