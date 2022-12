Nel nord Sardegna 90mila passeggeri nei voli per le feste

Dal 23 dicembre all'8 gennaio 2023 negli aeroporti del Nord Sardegna si arriverà a circa 90 mila passeggeri, per un totale di 632 voli e un'offerta di oltre 110 mila posti. Sono i numeri contenuti in una nota, le società di gestione degli aeroporti di Alghero, Sogeaal, e di Olbia, Geasar. Ad Alghero sono previsti circa 50 mila passeggeri. Nello scalo di Olbia, invece, si stima un traffico di circa 41 mila passeggeri. Positivi i dati registrati a novembre: nei due aeroporti sono transitati circa 132 mila passeggeri in crescita del +4% rispetto allo stesso periodo 2019.