Un pescatore di 76 anni, Giuseppe Santoni, è morto in mare a Castelsardo. L'uomo, pensionato e appassionato di pesca, era uscito alle tre del pomeriggio sul suo gozzo di 5 metri e non si avevano più sue notizie. È stato ritrovato in un fondale basso fra gli scogli fra Lu Bagnu e Castelsardo. Sono stati i sommozzatori a recuperare il corpo. Nessuna traccia per ora della barca. Il mare era calmo. Non si comprende cosa sia accaduto.