Peste suina, via le restrizioni per 80% del territorio regionale

Dopo 11 anni finisce l'embargo alle carni suine sarde nell'80% dei comuni sardi. Nella metà dei centri il vincolo voluto per bloccare la diffusione della peste suina cade senza alcun vincolo, mentre nel resto dei casi l'esportazione sarà possibile secondo le regole stabilite dall'Ue. “La fine dell’embargo con la cancellazione del divieto assoluto di movimentazione dei capi e dei prodotti suinicoli dalla nostra regione, rappresenta una svolta fondamentale per il comparto zootecnico sardo, nonché il raggiungimento di un traguardo che l’Isola inseguiva da tempo”, ha commentato il Presidente della Regione. Solinas ha espresso così soddisfazione per l’esito del voto di oggi a Bruxelles, con il quale il comitato tecnico rappresentato dagli Stati membri ha deciso all'unanimità a favore della proposta della Commissione europea per la revisione delle restrizioni imposte alla Sardegna.

Nell'Isola la malattia è endemica dal 1978, ma negli ultimi anni i progressi sono stati notevoli, come certificato anche da diversi audit svolti dalla Commissione europea, l'ultimo dei quali pubblicato a novembre scorso. Da allora le autorità regionali hanno intrapreso una serie di nuove misure in cooperazione con Bruxelles, con cui lo scambio di informazioni è stato continuo. Al termine di questo percorso arriva ora la decisione di allentare le restrizioni in vigore per la Sardegna dal 2011.