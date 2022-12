Dopo essere stato allontanato dalla casa della ex fidanzata, una 37enne romena, era tornato con fare minaccioso, tentando prima di sfondare a calci la porta d'ingresso quindi di passare dal cortile interno. L'episodio è accaduto all'alba in via Bologna a Cagliari. I carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno fermato mentre si preparava a varcare l'accesso. Per l'uomo, un polacco senza fissa dimora, è scattato l'arrestato in flagranza per violazione di domicilio con violenza sulle cose.