Accordo raggiunto per il ritorno di Claudio Ranieri al Cagliari. Non c'è ancora l'ufficialità, ma l'intesa sarebbe stata trovata per un anno e mezzo di contratto con tanto di super bonus in caso di promozione in serie A. Accordo anche sulle contropartite tecniche chieste dal sostituto di Liverani. Ranieri torna dunque proprio laddove aveva iniziato la carriera in panchina, collezionando tra fine anni ‘80 e primi anni ’90 due promozioni, dalla Serie C alla Serie A.