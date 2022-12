Riapre il parco di Monte Urpinu a Cagliari.

L'area verde era stata chiusa ormai un mese fa per permettere alla Asl di affettuare i necessari monitoraggi dopo l'individuazione del virus.

Nei giorni scorsi le analisi del servizio veterinario avevano riscontrato la negatività all'agente patogeno per i circa sessanta volatili superstiti, mentre in settimana è stata anche conclusa l'ultima disinfestazione.