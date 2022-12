Al porto di Cagliari le autorità sanitarie si preparano per l'accoglienza di 50 rifugiati in arrivo in traghetto. Sono state allestite direttamente sul molo le tende per i controlli sanitari dei richiedenti asilo, che arrivano a bordo di un pullman partito da Trento e Trieste e imbarcato a Civitavecchia. L'invio dei migranti, che saranno distribuiti nei centri di accoglienza sardi, fa parte del piano di ripartizione nazionale.