Rimpasto in giunta, Soddu conferma quattro assessori e tiene tre deleghe

Dopo la revoca dell'intero esecutivo, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha firmato oggi il decreto di nomina di quattro assessori, primo passo per varare la la nuova Giunta. Sono tutte riconferme, esponenti della lista personale di Soddu alle elezioni del 2020: Fabrizio Beccu (Lavori pubblici e Sport), Fausta Moroni (Servizi sociali), Rachele Piras (Bilancio) e Valeria Romagna (Ambiente). Le deleghe non ancora attribuite saranno tenute ad interim dal sindaco. Si tratta degli Affari generali, Cultura e Turismo, Attività produttive e Polizia municipale. "Non potevo attendere ancora - spiega il primo cittadino - cerchiamo di conciliare con chi fa parte della maggioranza. Siamo pronti a rimetterci al lavoro, le tre deleghe libere sono rimaste tali per favorire il dialogo". Per ora nessun accordo con l'intergruppo, che resta fuori dalla nuova squadra di governo della città e che aveva aperto ufficialmente la crisi , un mese fa, chiedendo un cambio di passo, che non c'è stato: il sindaco infatti ha optato per la continuità. Gli ex alleati della maggioranza - ancora più in conflitto con il primo cittadino dopo l'approvazione del bilancio consolidato grazie al soccorso dell'opposizione - hanno annunciato una risposta alle scelte di Soddu nelle prossime ore. Nel frattempo, il sindaco tira dritto. "Abbiamo scadenze amministrative improrogabili - chiarisce - l'attività del Comune deve andare avanti. Siamo stati eletti per dare risposte ai cittadini e stiamo lavorando per risolvere le questioni riguardo al completamento della formazione della nuova Giunta. Restiamo disponibili a suggerimenti e al contributo di tutto il Consiglio comunale per portare a termine il mandato".