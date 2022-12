Rissa al centro migranti, due accoltellati in codice rosso

Due giovani migranti sono rimasti gravemente feriti questa mattina poco dopo le 8:30 a Sassari nel centro di accoglienza di Predda Niedda. Non si conoscono i motivi della rissa scoppiata verosimilmente per futili motivi. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e delle ambulanze del 118. I due sono stati portati al pronto soccorso del Santissima Annunziata in codice rosso. Un migrante di 21 anni anni ha riportato ferite alla testa e al torace. Un altro di 25 è rimasto invece ferito al torace e a una spalla.