Salvo il progetto terminal gas al porto di Cagliari

Resta in vigore il decreto con il quale il Ministero della Transizione Ecologica nel marzo dello scorso anno ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari: un impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL proposto dalla società Sardinia LNG.

Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Grandi Trasporti Marittimi - società che da oltre un ventennio gestisce una linea di trasporto merci tra il Porto Canale di Cagliari e quello di Marina di Carrara - per contestate il provvedimento governativo e i connessi pareri tecnici espressi in senso favorevole.