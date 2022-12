San Nicola dei bambini a Sassari

Tantissimi bambini hanno affollato la libreria Dessì per l’evento “Santu Nigora il nostro Santa Claus” alla sua seconda edizione . Una favola antica che racconta la vera storia di Babbo Natale ha entusiasmato i più piccini che hanno scoperto come il loro personaggio preferito che porta doni ai bimbi di tutto il mondo sia proprio il santo patrono di Sassari: San Nicola. Il pomeriggio è poi andato avanti con successo grazie alle tante famiglie accorse per ascoltare i cori di Natale e assistere a giochi e performance itineranti che hanno avuto come protagonisti i personaggi della tradizione sarda in una serata di teatro diffuso che ha animato il centro storico di Sassari facendo riscoprire storie e tradizione ormai quasi dimenticate. Accanto a Babbo Natale ha sfilato proprio San Nicola che ha regalato per tutta la serata caramelle ai bambini insieme allo spirito dei natali passati di Dickens. A portare un po' della loro magia alla città sono state poi le magiche janas e un talentuoso duo di Elfi acrobati. Il progetto “Racconti erranti”, organizzato dall'associazione “Tusitala storytelling” in collaborazione con l’associazione “Il corso”è stato realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Sassari e Fondazione di Sardegna portando in città la magia del Natale.

Applausi per i cori vittoriani del Lolek vocal Ensemble, diretto da Barbara Agnello e le performance degli artisti di Tusitala storytelling e Abc animazione con i costumi curati da Fabio Loi. Gettonatissime le postazioni trucca bimbi e gli spettacoli di animazione micromagia e bolle giganti curati dall’associazione Animagorì che ha concluso la serata in Piazza Tola insieme ai bellissimi cori dell’associazione “ Amici del canto sardo”.