Alle 20.30 al Palaserradimigni di Sassari l'anticipo di campionato Sassari - Napoli, gara valida per l'11esimo turno della stagione regolare. Sarà una sfida molto impegnativa, dice l'allenatore biancoblù Piero Bucchi, che deve vincere per poter inseguire un posto nella final eight di Coppa Italia