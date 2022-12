Schianto fatale sulla statale 389 in direzione di Pattada. Salvatore Vargiu, 82 anni, ha perso il controllo del suo fuoristrada che si è poi ribaltato. Per l'uomo non c'è statop niente da fare. E' morto sul colpo. Vargiu era stato il vivandiere di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi durante il sequestro avvenuto nel 1979.