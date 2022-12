Sciopero personale Trenitalia: disagi possibili dalle 21 del primo dicembre per 24 ore

Comincerà alle 21 di giovedi primo dicembre lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati per il personale del Gruppo FS Italiane. I treni regionali potranno subire cancellazioni o variazioni, a seconda della percentuale di adesione alla protesta. Inoltre, per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. "Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione", fanno sapere dall'azienda di trasporti la quale puntualizza che non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia o rivolgendosi al personale di assistenza clienti e presso le biglietterie.