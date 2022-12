Scontro frontale con un camion: gravissimo automobilista 53enne di Capoterra

Bruttissimo incidente stradale questa mattina poco prima delle ore 12 al km 6 della strada statale 195, all'altezza di Giorgino. Nello scontro frontale sono rimasti coinvolti una vettura e un autoarticolato. Il conducente della macchina, un 53enne residente a Capoterra, è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato da un equipe del 118 all'ospedale Brotzu dove è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale del comune di Cagliari per i rilievi. La “Sulcitana” è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.