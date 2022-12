Due feriti gravi, un uomo e una donna, sulla strada provinciale nel tratto fra Lanusei e Loceri, trasportati in codice rosso all'ospedale di Lanusei. E' il bilancio di un incidente stradale tra due auto, avvenuto intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle rispettive auto, poi soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Lanusei per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.