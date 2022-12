Serie c, sfide impegnative per Torres e Olbia

Ultima ultima gara del girone d'andata con le due squadre sarde - Olbia e Torres - obbligate a far punti. I galluresi terzultimi in classifica, con 14 punti, ospiteranno questa sera al Nespoli la Lucchese imbattuta da tre turni e in corsa playoff. Sfida dunque non facile per i giocatori di mister Occhiuzzi a digiuno di vittorie dallo scorso 6 novembre. Impegno in trasferta invece per la Torres sul campo della Fermana. I rossoblù arrivano all'appuntamento di questa sera con tante assenze ma sono determinati a portare a casa un successo per rimanere in corsa tra le prime dieci squadre del girone. Fischio d'inizio per entrambe le sfide alle 17 e 30.