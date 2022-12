Sfida alla vicecapolista, la Dinamo si prepara al big match

Servirà una partita perfetta contro i campioni d'italia, attualmente seconda forza del campionato con 7 vittorie in 8 gare. Dinamo-Milano, un big match tanto difficile quanto stimolante. In 13 anni, 56 le sfide tra le due formazioni che oggi palla a due alle 18 e 10 si ritroveranno sul parquet del Palaserradimingi per una gara che già si preannuncia da tutto esaurito. Da una parte i biancoblù affamati di punti, appena 6 quelli conquistati finora frutto di tre successi, dall'altra la squadra di coach Messina reduce da un momento delicato in eurolega,ma determinata a non perdere terreno in campionato, nonostante gli infortuni.