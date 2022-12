Si rompe la condotta del gas a Nuoro, palazzo evacuato

Una rottura alla condotta del gas - provocata dai lavori di un'azienda impegnata nell'installazione della fibra ottica - ha causato disservizi nella centrale via Lamarmora a Nuoro. E' subito scattato l'allarme a seguito della dispersione. La strada è stata chiusa, un palazzo e un supermercato sono stati evacuati precauzionalmente dai Vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Pronto intervento di Medea, che hanno messo in sicurezza la condotta e riparato il danno. Non si sono registrati danni alle persone, in serata tutto è ritornato alla normalità.